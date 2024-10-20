Beşiktaş, PSV Eindhoven'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Mauro Junior ile ilgileniyor. Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, hem sol bek hem de gerektiğinde sağ bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Mauro, Beşiktaş'ın savunma hattında eksik kalan rotasyonu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görülüyor. Van Bronckhorst'un da onay verdiği tecrübeli oyuncu için devre arasında bir teklif yapılacağı da gelen haberler arasında.

YENİ MACERAYA HAZIR

Sözleşmesinin boşa çıkacak olması siyah-beyazlıların iştahını kabartıyor. Avrupa'dan başka kulüplerin de oyuncuyu takip ettiği biliniyor. Beşiktaş, bu transferi tamamlayarak hem savunmasını sağlamlaştırmayı hem de kanatlarda daha etkili bir oyun kurmayı hedefliyor. 1,71'lik futbolcu da kariyerinde yeni bir maceraya hazır durumda. Öte yandan siyah-beyazlıların transfer yapabilmesi için bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor.