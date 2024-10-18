Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını 19 Ekim günü yapacağı idmanla tamamlayacak.