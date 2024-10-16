Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; Patrik Schick, Domenico Berardi ve Luuk De Jong gibi forvetleri takibinde tutuyor. Siyah beyazlıların devre arasında 3 oyuncudan 1'ini kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna tecrübeli bir forvet oyuncusu katmak istiyor. Kadroda Ciro Immobile'ye güçlü bir alternatif hazırlamak isteyen Kartal'da adaylar netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılar şimdiden ocak ayı için mesaisini yoğunlaştırdı ve alternatifler üzerinde durmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre, yapılan çalışmalar doğrultusunda forvet alternatifleri arasında Patrik Schick, Domenico Berardi ve Luuk De Jong isimleri ön plana çıkıyor.

LİSTEDE ÜÇ ÖNEMLİ İSİM

Leverkusen'de geri planda kalan Patrik Schick, uzun süreli sakatlığının ardından iyileşen ve kariyerinde yeniden çıkış arayan Domenico Berardi ve PSV Eindhoven'ın kaptanı Luuk de Jong gibi deneyimli oyuncular alternatifler arasında yer alıyor. Hücum hattında rotasyon şansı diğer mevkiilere göre biraz daha az olan Giovanni Van Bronckhorst da ocak ayında bu bölge için transfer bekliyor.

BERARDI'DE SAKATLIK DETAYI

Domenico Berardi, geçen sezon aşil tendonundan sakatlandı. Mart 2024'te sakatlanan Berardi, 1 ay önce iyileşti. Berardi, Serie B'de Sassuolo ile bu sezon 1 maça çıktı.

PSV TUTMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

PSV'de bu sezon başarılı bir grafik yakalayan Luuk De Jong'un sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Hollanda basınındaki haberlerde, PSV'nin 34 yaşındaki forveti kadroda tutmak istediği ifade edildi. Ancak tecrübeli forvetin ise kariyerindeki son transferi olabileceği düşüncesi gelebilecek tekliflere hazır olduğu bildirildi. Luuk De Jong bu sezon PSV'de 10 resmi maçta 6 gol, 4 asistle 10 gole direkt katkı sundu.