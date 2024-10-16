Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2024- 15:38