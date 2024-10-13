Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, yaz döneminde sol bek mevkisine takviye yapmak istemişti. Buraya transfer yapamayan siyah-beyazlı ekip ocakta net bir oyuncu almak istiyor. Bunun için çalışan Kara Kartal, Amerikalı genç futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Bu doğrultuda Beşiktaş sol bek pozisyonu için Amerikalı George Bello'yu gündemine aldı. Avusturya takımı LASK'ta oynayan genç futbolcu, yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çekiyor. George Bello'nun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak göze çarpıyor. Fotomaç'ın haberine göre; 22 yaşındaki sol beki, Beşiktaş'ın futbol danışmanı Brad Friedel'ın istediği öne sürüldü.

FARKLI BOYUT KATABİLİR

Bello, hem sol bekte, hem de hücumda etkili olan oyuncu, kariyeriyle iyi bir profil çiziyor. Ayrıca milli futbolcunun uluslararası tecrübesi de siyah-beyazlı takıma farklı bir boyut katabilir. Kartal'ın sol bek pozisyondaki rekabeti takım içinde de yükseltmesi bekleniyor. Öte yandan Kartal'ın sol bek transferi yapmayı planlaması önemli bir adım olabilir. Kulüp, potansiyel olarak genç ve dinamik oyuncular arayışında.