Transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Ocak ayında kadrodaki eksiklere göre hareket etmek isteyen siyah-beyazlılarda Anderson Talisca ismi gündemde durmayı sürdürüyor. Sezon başında Ernest Muçi'nin satılması halinde Talisca'ya yönelmeyi planlayan Kartal, ara transfer döneminde benzer bir çalışmayı hayata geçirebilir. Büyük umutlarla takıma katılan ancak bir türlü beklenen etkiyi veremeyen Ernest Muçi'ye gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

HÜCUM GÜCÜ YÜKSEK

Fotomaç'ın haberine göre Kartal'da yapılacak bir Talisca hamlesi, hücum hattına ciddi bir opsiyon katacak. Şu anda Rafa Silva ve Ciro Immobile alternatifsiz kalıyor. Talisca'nın hem Rafa Silva hem de Immobile'yi rahatlatabilecek bir profilde olduğu biliniyor. Brezilyalı yıldız aynı zamanda kanatlarda da forma giyebiliyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Anderson Talisca, 2016- 2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi. 2016-2017 sezonunda şampiyon olan siyah- beyazlıların kadrosunda yer alan Talisca, 80 resmi maçta 37 gol attı, 14 asist yaptı. Siyahbeyazlı takımda Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı maçlar çıkaran Brezilyalı oyuncu, 11 maçta 5 gol kaydetti. Talisca, özellikle Süper Lig'de 55 maçta 27 gol, 9 asistle 36 gole direkt etki etmişti.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaş tribünleri de Anderson Talisca'yı çok seviyor. 30 yaşındaki futbolcunun ocak ayında kulübü Al Nassr'dan ayrılması gündemde duruyor. Suudi Arabistan kulübündeki yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan Brezilyalı yıldızı kiralama formülüne gidebileceği aktarılıyor. Siyah-beyazlıların böyle bir kiralama fırsatını değerlendirmeye istekli olduğu vurgulanıyor. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 10 resmi karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti, 775 dakika oynadı.

MUÇİ GERİDE KALDI

Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 12 milyon euro transfer bedeliyle katılan Ernest Muçi, bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 8 resmi maçta şans bulurken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi, toplamda 371 dakika süre aldı.