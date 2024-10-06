Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 8. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Bu karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Beşiktaş'ın tek golünü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.

Gaziantep FK'nın golünü ise 90+4'te Maxim attı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 17, Gaziantep FK 5 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarının 21. dakikasında Paulista, sakatlık sebebi ile sahadan ayrıldı ve yerine Emirhan Topçu oyuna girdi.

Beşiktaşlı oyuncuların penaltı ısrarı sonucu hakem Muhammet Ali Metoğlu VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. (Dakika 29)

Ciro Immobile, penaltıyı gole çevirdi ve 31. dakikada Beşiktaş deplasmanda 1 - 0 üstünlük sağladı.

İlk yarı deplasman ekibinin üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda karşılıklı gol girişimleri uzatma dakikalarına kadar sonuçsuz kaldı.

90+4'te Gaziantep FK, A. Maxim'in golü ile durumu berabere yaptı ve takımlar puanları paylaştı.