Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği mücadeleye dair detaylar merak ediliyor. Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

Gaziantep - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 8. hafta müsabakasında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER:

Gaziantep: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Kozlowski, Ndiaye, Sorescu, Maxim, Longoyi, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muci, Immobile

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.