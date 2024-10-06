Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanan mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Gabriel Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Brezilyalı oyuncu için değişiklik kararı verildi ve yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.