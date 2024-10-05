Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ersin Destanoğlu, siyah beyazlıların Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.