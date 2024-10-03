TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu ocakta gidiyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, sezona istediği gibi başladı. Siyah-beyazlı ekip devre arasında takımı daha da güçlendirmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, ilk olarak o futbolcu ile yollarını ayıracak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2024- 06:40