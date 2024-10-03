TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta o futbolcu ocakta gidiyor!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, sezona istediği gibi başladı. Siyah-beyazlı ekip devre arasında takımı daha da güçlendirmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, ilk olarak o futbolcu ile yollarını ayıracak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren yönetimin, devre arasında elden çıkaracağı ilk isim belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre kadrosunda 14 yabancısı bulunan ve transfer yapabilmek için oyuncu göndermesi gereken Siyah-Beyazlı yönetimin listesinde ilk ismin Jean Onana olduğu öne sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri beklentilerin altında kalan ve Ajax maçındaki performansıyla büyük tepki alan 24 yaşındaki Kamerunlu ön liberonun kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon başında Fransız ekibi Lens'tan 4 yıllığına kadroya katılan ve yıllık 1,5 milyon Euro kazanan Onana, Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist üretti.