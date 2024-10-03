Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'a sponsorluk göndermesinde bulundu.

İŞTE ARAT'IN O SÖZLERİ:

"Kulüp idarecilerinin ağzından çıkan laflar herkesi tahrik ediyor. 'Ben şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım' diye dolaşamazsınız. Başarı için her şey mübah değildir. Bu dilden, bu kişilerin vazgeçmesi lazım. Sertliğe gider ve taraftalar arasında sertlik çıkar. Camialar karşılık verir. Benim okulum var senin yok, ben şuradan mezunum, benim sponsorluğum şöyle vs. Bunlara gerek yok. En büyük skandal sponsorluk olmuştur Türkiye'de. Konuşmak zorundasınız."