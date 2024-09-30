Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Bellona Kayserispor'un konuğu olacak. Fotomaç'ın derlediği haberde, RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Müsabakayı beIN Sports 1 canlı yayınlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyahbeyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.

KARTAL ÜSTÜN

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 74 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

KAYSERİ iLE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, bugün Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 1973- 74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maça görevlendirilen hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak. Beşiktaş, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 10 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 4 kez de mağlup oldu. Hakem Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak. Kayserispor ise Atilla Karaoğlan'ın bugüne kadar yönettiği 12 maçta hiç kazanamadı.

KARTAL'DA 3 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati ceza sınırında bulunuyor fakat 28 yaşındaki oyuncu Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Siyahbeyazlılarda geçtiğimiz hafta Eyüpspor müsabakasında sarı kart gören Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku, bugün Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

TAKIM KENETLENDİ

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Çok heyecanlıyız. Her zaman olduğu gibi. Bugün burada binin üzerinde Beşiktaş taraftarının pazar günü bu saatte takım uğurlamaya gelmesi hakikaten bizleri çok memnun ediyor. Hem ileriye dönük heyecanlandırıyor. Bugün önemli bir deplasmanımız var. Çok zor bir lig, her takım kendi gücünü ortaya koymaya çalışıyor, ama biz Beşiktaş olarak hem daha önceki futbolcularımız hem yeni gelen transferlerimiz ve öz kaynaktan çıkan futbolcularımızla iyi bir takım oluşturduk. Hep şunu söylüyoruz; saha içinde ne kadar güçlü olursak olalım biz camia olarak taraftarlarımızla beraber bu başarıyı el birliğiyle elde edeceğiz" dedi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu. 2010- 2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ'DE COSKULU KARSILAMA

Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ı, taraftarlar Nevzat Demir Tesisleri'nden tezahüratlarla uğurladı. Yaklaşık bin kişilik taraftar grubu, takım otobüsünün önünde toplanarak takımlarına destek verdi. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ile futbolculardan Mert Günok, Gedson Farnandes, Semih Kılıçsoy ve Joao Mario taratarlara üçlü çektirdi. Beşiktaş kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

KAYSERİSPOR: ONURCAN, ATTAMAH, KOLOVETSIOS, RAMAZAN, CAROLE, BOURABIA, KARTAL, BOA MORTE, CARDOSO, HASAN, NAZON.

BEŞİKTAŞ: MERT, SVENSSON, PAULISTA, UDUOKHAI, EMİRHAN, NDOUR, GEDSON, SEMİH, RASHICA, RAFA SILVA, IMMOBILE.