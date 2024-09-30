Son dakika spor haberi: Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup'ta Hapoel Shlomo Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın yeniden İstanbul'a alındığı açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Fibabanka'nın BKT EuroCup 3'üncü hafta maçında Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği maçın Sırbistan'da oynanmasına karar verilmişti. Siyah-beyazlı ekip, bu kararın değiştiğini ve maçın BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti.

Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacaktır.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv Maçı Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim… pic.twitter.com/utFLUsx9LX

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK