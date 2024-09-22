Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

"İstediğimiz iyi oynamayı sürdürmek. Rakibimiz iyi başladı. Onlara saygı duyuyoruz. Takımın felsefesini biliyoruz. Arda hocanın da harika bir kariyeri var. Taktiksel bilgisini oynattığı oyundan görüyoruz. Enteresan bir maç olacak."

"Motivasyonumuz her zaman aynı. Galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Evimizde bir taraftar desteğimiz var. Atmosferimiz harika. Bugün bizim için bir 3 puan alma fırsatı daha var."