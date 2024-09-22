BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI İZLE CANLI | Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI İZLE CANLI | Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbol severler tarafından ilgiyle takip edilen maçlardan biri de Beşiktaş - Eyüpspor maçı olacak. İki takım da 6. haftada karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçının 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2024- 18:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024- 18:59