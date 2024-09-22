Beşiktaş'ta 24 yıl aradan sonra bir ilk!
Beşiktaş evinde puan kaybetmiyor!
🔥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | 22 Eylül Pazar
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (21 Eylül)
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Beşiktaş'ta 24 yıl aradan sonra bir ilk! Beşiktaş'ta 24 yıl aradan sonra bir ilk! 00:44
Beşiktaş evinde puan kaybetmiyor! Beşiktaş evinde puan kaybetmiyor! 00:42
Milot Rashica bu sezon ilk golünü kaydetti Milot Rashica bu sezon ilk golünü kaydetti 00:41
Beşiktaş’ta Masuaku cezalı duruma düştü Beşiktaş’ta Masuaku cezalı duruma düştü 00:39
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