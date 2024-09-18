Haberler Beşiktaş Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ |Yönetim düğmeye bastı! Kartal'dan devre arası operasyonu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ |Yönetim düğmeye bastı! Kartal'dan devre arası operasyonu Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'la berabere kalan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları başladı. Hücum bölgesi için arayış içerisinde olan siyah-beyazlılar transfer için düğmeye bastı. İşte detaylar... Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2024- 09:59









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Yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler yapan ve 8 farklı isme imza attıran Beşiktaş, ocak ayı için de planlarını şimdiden hazırlıyor.

Ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere yönelik harekete geçecek olan siyah-beyazlılar, forvette Ciro Immobile'yi destekleyecek bir isim ve hücuma yönelik bir kanat istiyor.