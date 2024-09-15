Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oluyor.

Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

"RAKİBİ ANALİZ ETTİK AMA..."

"Rakibimizi analiz ettik ama yeni bir hocaları var, kendisinin harika bir kariyeri var. Bugün nasıl oynayacaklarını göreceğiz. Maçı domine etmek ve fırsatlar yakalamak istiyoruz."

"BUGÜN ZİNDEYİZ"

"Milli aradan önce nasılsak bugün de öyle devam etmek istiyoruz. Tecrübeli oyuncularımız var. Ayrıca bugün zindeyiz ve hazırız, kazanmak istiyoruz."