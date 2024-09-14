Beşiktaş'ta Joao Mario derbide oynayacak mı? İşte Giovanni van Bronckhorst'un Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş'ta Joao Mario derbide oynayacak mı? İşte Giovanni van Bronckhorst'un Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleyi kazanıp 4'te 4 yapmak isteyen siyah-beyazlı ekipte Giovanni van Bronckhorst, maç planını hazırladı. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bu derbide oynayacak mı? İşte Gio'nun Trabzonspor maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2024- 12:03