Beşıktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Maluku kökenli, Endonezya asıllı, Hollanda doğumlu. Yani nüfus kayıtlarına bakıldığında renkli bir kimlik ve kişiliği mevcut. Zaten kökeni olduğu Maluku bölgesi "Baharat Adaları" olarak da bilinir. Bu adalarda çeşitli baharatlar, bakliyatlar, endemik bitkiler, derin resifler, vahşi hayvan ve kuş türleri bulunur. Van Bronckhorst'un sosyal hayatı, futbolculuk ve teknik patronluk kariyeri tıpkı Maluku bölgesi gibi. Oldukça çeşitli, planlı, disiplinli ve de düzenli. Ve bu genlerden gelen çeşitlilik ve renkli kişilik onu hedeflerine taşırken, her değişken durumda da farklı bir taktik kullanıp bir çözüm bulmasına yol açmıştır. Gelin Beşiktaş Kulübünün kapısından içeri adım attığı günden itibaren gözlemlediğimiz Van Bronckhorst'un kafasındaki hedeflere bir bakalım. Sır perdesini aralayalım.

AKLINDA HEP 2022 FİNALİ VAR

İskoçya'daki Glasgow Rangers kariyeri onun hayatında çok başka bir yerde duruyor. İyi başlayan ve planladığı gibi giden günlerdi. 2022'de Ezeli rakibi Celtic'e yenilerek liderliği kaptırdı ve bir daha geri alamadı. Avrupa'da ise B. Dortmund, Braga, Kızılyıldız ve Leipzig gibi takımları eleyip UEFA Kupası finaline kaldı. Finalde yine bir Alman takımı Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Karşılaşma ve uzatmalar beraberlikle bitti. Penaltı atışları sonunda rakibine boyun eğdi. Hollandalı teknik adam bu yılı hiç ama hiç unutmadı. Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken aklında hep bu sır, bu hedef ve planlar vardı. Kurmayları ve yönetim ile toplandı. Oturdu, konuştu ve kararını verdi. 2 yıl önce İskoçya'da yarım kalan işleri Beşiktaş'ta tamamlayacaktı. Beşiktaş ve öğrencileri ile uzun bir yola çıktı.

TARAFTARLARI COŞTURACAK

Aldığımız duyumlara ve edindiğimiz bilgilere göre, Van Bronckhorst gece gündüz devamlı taktik çalışıyor. Hollandalı çalıştırıcı, Fotomaç'ın haberine göre kafasında yeni planlar ve kurgular yapıyor. Beşiktaş'ın 60. teknik adamı olarak şimdilerde gerekli bölgelere doğru isimleri monte etmenin huzurunu yaşıyor. Plana sadık kalarak Kara Kartal'a gönül verenleri daha da coşturmayı ve kendi kariyerini geliştirmeyi hesaplıyor. İfade ettiğimiz gibi kökeni gizemli Endonezya'nın doğal hayat çeşitliliği bol bölgesinden geliyor. Kendi hayatı da öyleydi. Orta saha oyuncusu olarak kariyerine başladı. Sonra sol bekin vazgeçilmez ismi oldu. Kendisi gibi transferin son günlerinde hem bek hem orta saha hem kanat oynayabilecek çok yönlü bir futbolcu arıyor. Son gelen isimlerden sonra bu oyuncuyu da takıma kazandırır ise kafası daha da rahatlayacak. Kim bilir bu sezon Beşiktaş ile kariyerinde farklı bir tarih yazacak.

İŞİN GİZEMİ ÖZELİNDE

Hollandalı Çalıştırıcı 2008'de Giovanni van Bronckhorst Vakfı'nı kurdu. Rotterdam'da bulunan Vakıf, ilkokuldan ortaokula geçiş yapacak dezavantajlı çocuklara kişisel ve toplumsal engelleri aşmaları için temel yaşam becerilerini geliştirmelerine spora katılımı teşvik ederek olanak sağlamayı amaçlıyor. Yani saygı duyulacak sosyal projelere de imza atıyor. Yıldız isimlerle konuşuyor. Gençlerle ilgileniyor. Özel hayatı pozitif projelerle dolu geçtiği için etrafına da pozitif bir enerji yayıyor. Öyle ya, takımı 4 ayda bambaşka bir seviyeye getirmesi, şapkadan tavşan çıkartırcasına birkaç ismi yeniden parlatıp Beşiktaş'ın esame listesine kazandırması konuya mistik bir gizem de katıyor. Hem az zamanda çok işler yapmak başka türlü nasıl anlatılır ki? Saygı çerçevesinde sevgiyle yoğrulan iyilik ve dürüstlük her zaman kazanır. Bir de çalışan, inisiyatif alan, yetenekli ve lider vasıfları olanlar kazanır.

PES ETMEYİ SEVMİYOR

İskoçya onun teknik direktorluk hayatında farklı bir yer kaplıyor. Şampiyonluğu ezeli rakibine yenilerek kaptırması ve UEFA finalini penaltılar sonucunda kaybetmesi Van Bronckhorst'u moral motivasyon olarak yaralamış olsa da, onun genlerinde asla pes etmek yok. Tam tersi onu daha da kamcılıyor. Nerede yanlış yaptığını bulup, bir başka kulupte başarılı olmak istiyor. Beşiktaş ve şartlar onun kurguladığı şekilde gelişti ve o kararını verdi. Donuş yok.