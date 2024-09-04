Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama:

Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla, Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ'TAN HOŞGELDİN PAYLAŞMI

Öte yandan, siyah beyazlı kulüp, Joao Mario'nun transferi için resmi sosyal medya hesabından bir de hoş heldin paylaşımı yaptı.