Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda yükselen grafiği ile göz dolduran Gedson Fernandes maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Gedson'un açıklamaları:

"Biraz zor maçtı, hedefimiz olan 3 puanı aldık. İstediğimizi aldık. Şimdi milli maç arası var. Bu galibiyeti kutlayıp dinlenme zamanı şimdi. Gol attığım için her oyuncu gibi mutluyum. Önemli olan nokta, defansif olarak da iyi olmamız. Az gol yediğimiz zaman, hücumda her şeyi yapabilecek iyi oyunculara sahibiz. Önemli olan kazanmak ve takım olarak iyi oynamak."