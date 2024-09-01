Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

Beşiktaş - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül'de TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.