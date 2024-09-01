Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a "Yeni sezona Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarla başlayan bir Beşiktaş görüyoruz. Bir başka yıldız transferi gelecek mi?" sorusuna van Bronckhorst,"Değişiklikler olur mu, gelen giden olur mu? Ona garanti veremem ama şuan için her zaman kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.