Beşiktaş, Augsburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai'nin transferini açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş'a Hoş Geldin Felix Uduokhai 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/Uy6kDQTj42— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2024