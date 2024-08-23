Beşiktaş'ta stopere yeni aday! 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş stoper hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip birçok yıldızı gündemine almıştı. Şimdi ise bu mevkiye yeni bir aday eklendi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2024- 06:40