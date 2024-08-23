Beşiktaş'ta stopere yeni aday! 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş stoper hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip birçok yıldızı gündemine almıştı. Şimdi ise bu mevkiye yeni bir aday eklendi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar defans hattına stoper takviyesi için mesai harcamaya devam ediyor. Beşiktaş'ta son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı. İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü. 31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.