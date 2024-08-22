Beşiktaş'tan Anthony Martial bombası! Kartal'dan fırsat transferi

Trendyol Süper Lig'in 2 haftasında aldığı 6 puanla ligde zirvede yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bu sene 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılar geniş bir kadro kurmak isterken, hücum bölgesine takviye için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Fransız yıldız futbolcu Anthony Martial için harekete geçti. İşte detaylar...(DIŞ HABER)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2024- 12:40 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024- 12:46