UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı takımımız sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak.