BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Angelo'da geri sayım başladı! Transferde tek şart...

Hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gözler Angelo'ya çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, yıldız isimle her konuda anlaştı. Ancak transferin tamamlanması için tek bir şart kaldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2024- 06:40