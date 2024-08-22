Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip, yabancı kuralı nedeniyle kadrosundaki oyuncular ile yolları ayırmak istiyor.
Kara Kartal, bu kapsamda Jackson Muleka'nın Al-Kholood'a kiralık transfer olduğunu resmen duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK