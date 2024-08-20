Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim bir taraftan da gidecek oyuncular için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fotomaç'ın haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Kholood, Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı bonservisiyle satın almak için resmi teklif yaptı. 2022'den bu yana Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun yeni kulübüne yakın zamanda imza atması bekleniyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş piyangoyu tutturdu! O isme sürpriz teklif
Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftada aldığı 2 galibiyetle zirveye yerleşen Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte takımdan gönderilmesi beklenen oyuncuya sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 20.08.2024- 06:40