Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim bir taraftan da gidecek oyuncular için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fotomaç'ın haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Kholood, Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı bonservisiyle satın almak için resmi teklif yaptı. 2022'den bu yana Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun yeni kulübüne yakın zamanda imza atması bekleniyor.