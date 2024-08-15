Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek mevkisi için Arthur Masusaku'nun durumuna göre hareket edecek siyah-beyazlılar, gündemine o futbolcuyu aldı. İşte detaylar...

Fotomaç'ın haberine göre Beşıktaş'ta sol bek transferi için Ajax'ın Hırvat oyuncusu Sosa ön plana çıkıyor. Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 27 yaşındaki Borna Sosa'yı listesine aldı. Ajax'ın Stuttgart'tan 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 21 kez terleten 1.87 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.