Beşiktaş’ta Besar Gudjufi FC Shkupi’ye transfer oldu!
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Diğer yandan takımda hangi yabancı oyuncularla vedalaşılacağı merak konusu olurken siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcu Besar Gudjufi'nin FC Shkupi’ye transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2024- 19:21
Beşiktaş, 20 yaşındaki hücum oyuncusu Besar Gudjufi'nin FC Shkupi'ye transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transferi hususunda FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Besar Gudjufi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.