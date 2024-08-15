Beşiktaş’ta Besar Gudjufi FC Shkupi’ye transfer oldu!

Beşiktaş’ta Besar Gudjufi FC Shkupi’ye transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Diğer yandan takımda hangi yabancı oyuncularla vedalaşılacağı merak konusu olurken siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcu Besar Gudjufi'nin FC Shkupi’ye transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2024- 19:21