Beşiktaş yeni transferi Cher Ndour'u açıkladı!

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun transferini hazırlanan video ile açıkladı.

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.