Beşiktaş yeni transferi Cher Ndour'u açıkladı!

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Beşiktaş'a Hoş Geldin Cher Ndour 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/3fjmkt9TZG— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2024