Beşiktaş Kulübü, İspanyol defans oyuncusu Javi Montero ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

25 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş formasıyla 46 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.