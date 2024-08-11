Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Geçen haftaki sonuç çok memnun etti hepimizi. Kupa kaldırmak çok önemliydi. Keyfini çıkardık ama salı gününden itibaren bu maça odaklandık. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Bugün aynı performansı göstermeye odaklanıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz.

İlk maç deplasmandayız ama sonuçta 18 iç saha 18 deplasman oynayacağız. Bugün de deplasmandayız.