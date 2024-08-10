Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sol ve sağ kanat arayışları içinde olan siyah beyazlı yönetim her türlü alternatif isimleri masaya yatırıyor. Fotomaç'ın haberine göre son olarak Beşiktaş'ın transfer gündemine bir iddiaya göre Galatasaray ve A Milli Takım'ın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ismi geldi. Yıldız oyuncu için çalışmaların başladığı gelen haberler arasında.

KARA KARTAL BEKLEMEDE

Söylentilere göre Galatasaray ile problem yaşayan Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş yönetiminin beklemede olduğu, Kerem'in anlaşma sağlayamaması halinde devreye gireceği bildirildi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın etik kurallar çerçevesinde hareket edeceklerini ve yıldız oyuncunun kararını bekleyeceklerini yöneticilerine ilettiği söylendi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Transferde ses getiren hamleler yapan Beşiktaş, sürpriz bir transferi kolluyor. Beşiktaşlı kurmaylar yıldız futbolcu için yoklama yapacak. Eğer transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alınır ise 2026'da sözleşmesi biten 25 yaşındaki yıldız futbolcu yıllar sonra siyah beyazlı formayı giymiş olacak. Ayrıca Beşiktaş sol kanat problemini bir Türk oyuncu ile çözecek.