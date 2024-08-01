Birçok yıldızı kadrosuna katan Beşiktaş'ta, gelecek planlamalarında yer almayan Ajdin Hasic'le yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Ajdin Hasic, MKS Cracovia SSA Kraków'a Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic'in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır. Ajdin Hasic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Beşiktaş JK pic.twitter.com/rTbjORwMuK— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 1, 2024