Beşiktaş Emirhan Topçu'yu transfer etti! Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varıldı
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu genç stoper Emirhan Topçu'nun transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024- 14:09
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Önemli isimleri kadrosuna katarak yeni sezonda yarışmacı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, stoper transferi için mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu genç defans oyuncusu Emirhan Topçu'nun transferi için Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı.