Beşiktaş Emirhan Topçu'yu transfer etti! Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varıldı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu genç stoper Emirhan Topçu'nun transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 13:28 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024- 14:09