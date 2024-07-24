TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta o yıldız için pazarlıklar sürüyor! İşte yapılan teklif
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip stoper için oyuncu arayışındayken, o yıldıza teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş gündemine son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Norveçli stoper Leo Ostigard'ı gündemine almıştı. Futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde ilk teması kuran ve yapılan görüşmeden olumlu sonuç alan Siyah-Beyazlılar'ın Napoli'ye 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmediği ve Kartal'dan 24 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş, aradaki 2 milyon Euro'luk farkı düşürmek için Çizme ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlı takımın Napoli ile 2 yıl daha kontratı bulunan 1,82'lik yıldızın transferini 6,5-7 milyon Euro arasında bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.