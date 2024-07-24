Beşiktaş - Bandırmaspor maçı CANLI | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Bandırmaspor maçı CANLI | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş ve Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2024- 09:34