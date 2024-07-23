Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezona bomba hamlelerle girmek istiyor. Bunun için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip flaş bir atılım yapmak üzere. Kartal, zamanında bonservisine 95 milyon Euro ödenen o yıldızın peşine düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Kara Kartal, Rachid Ghezzal'dan boşalan sağ kanat hattı için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada medyası, Beşiktaş'ın, Manchester United'dan Antony'i istediğini iddia etti. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Kırmızı Şeytanlar'ın kiralama teklifine olumlu baktığı ifade edildi. 1,72'lik kanat oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli futbolcu, 2 sene önce Ajax'tan United'a 95 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Antony'yi önerdi Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken yeni bir isim gündeme geldi ESPN'in İngiliz versiyonuna göre Manchester United, Antony'yi kiralama fikrine açık. Kanat oyuncusu 2 yıl önce Ajax'tan yaklaşık 100 milyon avro'ya geldi. Ancak futbolundan çok sıkıntılı hayatıyla gündem oldu

4.1 MİLYON EURO MAAŞ

M. United, Antony'nin performansının yakın zamanda iyileştiğini göremedi. Bu yüzden Brezilyalı kanat oyuncusunu kiralamaya açık. Tek şart Anthony'yi kiralayan kulübün haftalık 80 bin Euro olan (4.1 milyon Euro) maaşının tamamını üstlenmesi.