Beşiktaş, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Slovenya kampının ardından İstanbul'a dönen siyah-beyazlı ekip çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Bandırmaspor ile kendi tesislerinde karşılaşacak.