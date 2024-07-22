Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanmasını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip bu kapsamda kaleci Emre Bilgin'in VavaCars Fatih Karagümrük'e 1 sezonluk kiralandığını açıkladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN DUYURU:
Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.
Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
Emre Bilgin, VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu 🔗 https://t.co/sApNYtdaeW pic.twitter.com/IEMiZC8h7C— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2024