TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı taraftarlar bu habere çok sevinecek! O yıldıza talip çıktı

TRANSFER HABERİ | Beşiktaşlı taraftarlar bu habere çok sevinecek! O yıldıza talip çıktı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezona iddialı girmek için birçok hamle yaptı. Siyah-beyazlı ekip transferlere devam etmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Kartal, birçok yabancı oyuncusunu da takımdan yollamayı hedefliyor. Şimdi ise Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2024- 20:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024- 20:12