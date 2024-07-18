Beşiktaş'ta sağ bek için yeni aday!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezonda eksik gördüğü mevkilere takviye yapacak. Bu bağlamda eksi görülen mevkilerden biri de sağ bek... Siyah-beyazlı ekip bunun için listesine yeni bir ismi aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2024- 06:40