Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan isimler oldu. Bu, elimizdeki oyunculara bağlı olacaktır. Ben bu konuda esneğim. Shakhtar'a karşı iki 6, bir 10 numara oynattık. Immobile hafta sonu ilk sürelerini alacaktır, Semih'i de bu maçta 30 dakika oynattık. Herkese şans vermeye çalışıyoruz."

"Birkaç hafta önce geldim, Ocak'ta gelme ihtimalim vardı ama olmadı. Geçen sene 6 hoca değişmiş ve şampiyonun 46 puan gerisinde kalınmış. Şimdi tekrar başlıyoruz. Öz güvenimizi kazanmamız çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. Birkaç ayda bir hoca değiştirmek ideal bir şey değildir, bu durum tabii ki takımı mental olarak olumsuz etkilemiş."

"Hem hoca olarak hem de oyuncu olarak birçok kültürde oynadım. Burası benim için yeni bir meydan okuma. Takımı elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Hakemin bir penaltıyı vermesi ya da vermemesi benim elimde olan şeyler değil. Benim elimde olan şeyler, iyi ve doğru oyun. Tabii ki bu durumlar bizi olumlu veya olumsuz etkileyebilir ancak benim odaklanacağım şey takımın oyunu olacak."

"Süper Kupa maçına çıkacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyım. Kazanacağımız bir kupa var. Çok fazla oyuncu bu tarz maça çıkamaz. Genç oyunculara daha fazla şans vermek istiyorum. Feyenoord'da Orkun'a da şans vermiştik. Onun iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da biliyorum. Mustafa ve Semih gibi önemli yeteneklerimiz var, Musfata gerçekten çok güçlü. Tıpkı Semih gibi o da daha fazla şans bulmaya başlayacaktır."

"Rafa, Benfica'da çok değişken mevkilerde oynadı. Onun için nerede oynadığı sorun olmayacaktır, hücumda doğru kombinasyonu bulmamız onun için yeterli olacaktır. Çok fazla hücum opsiyonumuz var. Rafa'yı tek bir mevkide oynatmak yerine en tehlikeli mevkide oynatmayı düşünmeliyiz. Necip, antrenmanlarda kendisini sonuna kadar veren bir isim, uzun yıllardır bu formayı giyiyor. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Slovenya'da bile taraftarlarımız var. İstanbul'da neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Umarım birlikte, uzun yıllar unutulmayacak hatıralar yaratırız."