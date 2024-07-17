Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken önemli bir isim daha gündeme geldi. Savunmada yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için çalışmalarını sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Fotomaç'ın haberine göre Çaykur Rize ile görüşmeleri ilerletti. Genç futbolcu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

SOL STOPER

Sol stoper ve sol bek mevkiilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti. Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen başarılı stoper, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.