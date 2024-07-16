Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya!

Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapan Beşiktaş, yarın hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.